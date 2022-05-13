Анкара ожидает от Парижа действенных шагов по обеспечению безопасности дипломатических представительств зарубежных государств. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя провокацию пособников террористической организации РКК у генкосульства Турции во французской столице.

По его словам, Турция ожидает от Франции конкретных шагов в данном направлении.

По данным диписточников в Анкаре, группа неизвестных в ночь на 12 мая бросила взрывчатые вещества в сторону здания генконсульства Турции в Париже. Повреждена часть окон и фасад генкосульства.