14 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный южный ветер днем временами усилится.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 11-14° тепла, днем-20-24° тепла, в Баку ночью-11-13° тепла, днем-21-23° тепла.

Атмосферное давление опустится с 767 мм ртутного столба до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, ночью и утром туман, умеренный западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 9-14° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.