Депутат парламента Латвии Александрс Кирстеинс предложил решить «русский вопрос» путем создания концлагеря прямо у памятника Воинам-Освободителям в Риге.

«Всех с цветами нужно было впустить, а выход закрыть. После чего установить охранные вышки, туалеты, привезти кашу и выпускать только тех, кому посольство России купило билет в один конец — в Москву!», — заявил Кирстеинс.