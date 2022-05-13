Депутат парламента Латвии Александрс Кирстеинс предложил решить «русский вопрос» путем создания концлагеря прямо у памятника Воинам-Освободителям в Риге.
«Всех с цветами нужно было впустить, а выход закрыть. После чего установить охранные вышки, туалеты, привезти кашу и выпускать только тех, кому посольство России купило билет в один конец — в Москву!», — заявил Кирстеинс.
А ведь это — чистейший нацизм и фашизм. То ли Освенцим, то ли ГУЛАГ, но какая разница? В свободной европейской стране предлагается сажать в концлагерь за возложение цветов на могилы. И как — это нормально? А, ну да, «это другое». Это Европа, это цивилизация. Ну да…