Бывший командующий сепаратистов Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) обратился к российскому руководству. +

В видеообращении он требует от Кремля показать голову того, кто дал ложную информацию о ситуации в Украине, благодаря чему, говорит Стрелков: «вы и проср…ли» золотые дни, когда мог бы быть осуществлен «блицкриг».

Молниеносная война, по словам Стрелкова, не была осуществлена потому, что у руководства РФ было ложное представление об оперативной обстановке в стране, куда вводились войска:

«Голову покажите одну хотя бы. Вот с этого надо начинать: с кадров. Не начнете – война будет проиграна».

По мнению Стрелкова, такая ситуация устраивает Шойгу. И он обвиняет его как минимум в преступной халатности и даже заподозрил бы его в предательстве.