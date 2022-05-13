Три протокола о сотрудничестве подписаны с Азербайджаном, заявил глава Таможенной организации Исламской Республики Иран Али-Реза Мокаддаси, сообщило агентство IRNA.

Али-Реза Мокаддаси сказал, что благодаря протоколам, подписанным в Джолфе между таможенниками двух стран, сотрудничество будет еще больше развиваться, ускоряться и также будут координироваться экономические сделки, таможенные процедуры и двустороннее взаимодействие.

Мокаддаси добавил, что в этих протоколах также достигнуто соглашение о трехстороннем транзите между Ираном, Азербайджаном и Россией, пишет издание.

Он сообщил, что до сегодняшних встреч иранские таможенники имели ряд личных и виртуальных встреч с официальными лицами Азербайджана, и их результаты были доложены в МИД Ирана и Азербайджана.

Глава Таможенной организации Ирана заявил, что азербайджанские официальные лица выразили свое согласие со статьями этих протоколов, и теперь трехстороннее соглашение необходимо подписать в Тегеране.