Более 18 тыс. случаев заболевания COVID-19 подтверждено в КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, вследствие заражения коронавирусом в КНДР умерли шесть пациентов.

В четверг ЦТАК сообщило, что на территории народной республики был обнаружен подтип штамма «омикрон» BA.2, также известный как «стелс-омикрон». В связи с этим было созвано заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, на котором присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Руководитель народной республики дал указание ввести во всех городах и уездах страны локдаун.