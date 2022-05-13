Лидер датского ультраправого движения «Жесткий курс» (Stram Kurs) Расмус Палудан вновь публично сжег копию Корана.

Экстремист совершил антиисламскую провокацию под охраной около 100 полицейских, а также 10 сотрудников в штатском Шведского разведывательного управления (SEPO).

На этот раз датский праворадикал организовал акции по осквернению священной книги мусульман в регионах Фрёлунда, Борас и Тролльхеттан юго-западной шведской провинции Вестергётланд.

Полиция задержала протестующих, которым удалось приблизиться к месту, где находился Палудан во время сожжения копии Корана.