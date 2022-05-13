В Николаеве вечером 12 мая раздались взрывы в разных районах города. Жителей просят не покидать укрытий.

Об этом говорится в сообщении мэра Николаева Александра Сенкевича.

«В Николаеве раздаются взрывы! Всем оставаться в укрытиях», — сообщил в своем Telegram-канале Сенкевич.

Перед взрывами в городе объявили воздушную тревогу. В местных пабликах сообщают, что обстрел идет со стороны оккупированного Херсона и моря.

Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях пока отсутствует.