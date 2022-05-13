В Николаеве вечером 12 мая раздались взрывы в разных районах города. Жителей просят не покидать укрытий.
Об этом говорится в сообщении мэра Николаева Александра Сенкевича.
«В Николаеве раздаются взрывы! Всем оставаться в укрытиях», — сообщил в своем Telegram-канале Сенкевич.
Перед взрывами в городе объявили воздушную тревогу. В местных пабликах сообщают, что обстрел идет со стороны оккупированного Херсона и моря.
Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях пока отсутствует.
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