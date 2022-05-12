Россия изменила свою позицию по поводу желания Киева вступить в Европейский союз.

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Теперь позиция России относительно вступления Украины в ЕС схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО, сказал Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News.

При этом вступление Украины в ЕС было одним из пунктов в переговорах Москвы и Киева, которые начались вскоре после начала российского вторжения. 29 марта, когда в диалоге двух сторон на очной встрече в Стамбуле наметилось сближение, глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что Россия не будет возражать против вступления Украины в ЕС.

Дмитрий Полянский сегодня заявил следующее: «На данном этапе я, откровенно говоря, не вижу каких-либо возможностей для дипломатического урегулирования, учитывая позицию Украины и попытки распалить этот конфликт со стороны западных стран. Я должен признать, что сейчас нет возможностей для дипломатии».