Турция предлагала России вывезти украинских военных из Мариуполя и гарантировать, что до конца войны они больше не будут воевать, а останутся в Турции.

Об этом заявил один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на брифинге в Киеве, сообщает «Укринформ».

По словам Джемилева, в конце апреля было получено видеообращение командира 36-го батальона Сергея Волынского, находящегося на меткомбинате «Азовсталь», адресованное президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Этот текст сразу перевели на турецкий язык и отправили Эрдогану. Через его советника в тот же день он попал и к президенту, и к его заместителю.

На следующий день это обращение транслировалось по турецким телеканалам и было опубликовано в ведущих газетах Турции. Затем последовало еще подобное обращение от врача, которое также было опубликовано.

«Неделю назад, 4 мая, в Киев прилетел советник Эрдогана, его спикер Ибрагим Калын. И он говорил о том, что они делают для освобождения «Азовстали». Эрдоган дважды разговаривал с Путиным. Кроме того, сам Ибрагим Калын разговаривал с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Калын ему сказал: «У нас в порту в Стамбуле стоит корабль вместимостью две тысячи человек. В любой момент, когда мы с вами договоримся, он придет в порт Бердянск, на этом корабле будут автобусы, которые будут привозить их (украинских военных — Ред.) из Мариуполя в Бердянск, потому что порт Мариуполя заминирован, они проедут в Бердянск в сопровождении турецких наблюдателей, и мы, турецкая сторона, обязуемся, что до окончания войны они будут гостями Турецкой Республики, то есть до окончания войны они не будут воевать», – рассказал Джемилев.

По его словам, в ответ на слова Калына Шойгу сказал, что Россия «согласна выпустить гражданское население, а что касается военнослужащих, то они (бойцы) должны сдаться, им гарантируют нормальное обращение, и пусть Зеленский даст команду, чтобы они сдались».

Калын на это ответил: «Послушайте, ни один главнокомандующий во всем мире не имеет права говорить своим военнослужащим, чтобы они сдавались. Мы вам предлагаем, как турецкая сторона-посредник, обмен: ваших военнопленных, а их больше тысячи… на «азовцев»».

Но результатов это не дало, рассказал Джемилев.