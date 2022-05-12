Военнослужащие полка Национальной гвардии Украины «Азов» несмотря на полное окружение и крайне сложную обстановку выбивают россиян с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе Донецкой области.

Об этом 12 мая сообщила пресс-служба полка и опубликовала в YouTube видео с названием «Полк «Азов» делает невозможное».

«Несмотря на очень сложную обстановку, нехватку боеприпасов и большое количество раненых, бойцы полка «Азов» продолжают выбивать врага с ранее захваченных им позиций на территории завода «Азовсталь». Защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, делая невозможное, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и другого вооружения. Борьба наших воинов за Украину и за сохранение жизней личного состава продолжается, несмотря ни на что», – говорится в описании к видео.

