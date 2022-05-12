В результате неудачной попытки переправы через реку Северский Донец в Луганской области российские войска потеряли более 70 единиц техники. Подсчеты опубликовал в Twitter пользователь BlueSauron.

По его словам, после неудачной попытки форсирования реки у россиян вышло из строя 73 единицы техники. Часть техники была уничтожена, часть — брошена.

В свою очередь InformNapalm сообщает, что утром 12 мая россияне попытались эвакуировать попавший в ловушку десант ВС РФ. Захватчики возвели очередную понтонную переправу, которую впоследствии уничтожила артиллерия ВСУ. Россияне были вынуждены бросить технику и убегать вплавь.

