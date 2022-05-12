Вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО и размещение на их территории подразделений Североатлантического альянса сделает данные страны потенциальными целями для России. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в опубликованном в четверг интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News.

«Если на этих территориях появятся подразделения НАТО, эти территории могут стать целью или потенциальной целью для удара», — приводит издание его слова.

Как отметил Полянский, и Финляндия, и Швеция знают, что «в тот момент, когда они станут членами НАТО, это потребует определенных зеркальных мер с российской стороны».