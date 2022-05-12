Сегодня руководитель Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев принял делегацию во главе с генсеком Совета национальной безопасности Турции Сейфуллахом Хаджимюфтюоглу, находящуюся с официальным визитом в стране.

Согласно информации СГБ, Али Нагиев заявил, что благодаря совместным усилиям глав государств отношения между двумя братскими и партнерскими странами находятся на самом высоком уровне, подчеркнул дальнейшее расширение сотрудничества в сфере безопасности в соответствии с Шушинской декларацией, подписанной 15 июня прошлого года.

Особо подчеркнув поддержку Турцией региональной стабильности, сохранения мира и спокойствия в регионе, он выразил уверенность в еще большем укреплении двусторонних связей для дальнейшего надежного обеспечения безопасности в регионе.

Генсекретарь Совета национальной безопасности Турции отметил удовлетворение уровнем межгосударственного сотрудничества по вопросам безопасности, подчеркнул важность постоянного развития этих отношений.

В ходе переговоров также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.