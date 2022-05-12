Соединенные Штаты должны использовать «уроки Украины» в ситуации вокруг Тайваня. С таким заявлением выступила в четверг помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Джессика Льюис.

«Наконец, мы также должны применить к Тайваню уроки Украины», — сказала она, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Как следовало из слов сотрудницы внешнеполитического ведомства, данный тезис касается прежде всего оказания США военной помощи Тайваню. «Соединенные Штаты полны решимости гарантировать, что у Тайваня имеются все средства, необходимые для самозащиты от любого потенциального нападения, в том числе от односторонних действий КНР, направленных на то, чтобы нарушить статус-кво, сохраняющийся многие десятилетия», — говорится в тексте вступительного слова Льюис, который был распространен на слушаниях.

Дипломат в нем выражает мнение, что «недавняя риторика и шаги КНР ясно демонстрируют потенциальные вызовы в сфере безопасности перед Тайванем». «Угроза Тайваню со стороны КНР представляет собой иной ряд проблем, и мы работаем, решая, каким образом уроки Украины применимы или не применимы в данном контексте. Для меня это высший приоритет», — утверждает Льюис.

По ее словам, «США поддерживают Тайвань с его инновационной и асимметричной доктриной в сфере безопасности». Нынешняя администрация США, как признала Льюис, уже предоставила Тайваню «несколько ключевых» видов военной техники, «включая расширенные системы противовоздушной обороны». Дипломат подтвердила, что США «оттачивают и углубляют» оборонные связи с Тайванем.