Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в украинских портах блокировано 25 млн тонн зерна. С такими словами она выступила в четверг перед началом встречи министров иностранных дел стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) в коммуне Вангельс (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии.

«Кризис [в Украине] превратился в глобальный кризис», — заявила глава МИД журналистам. По ее словам, это связано, прежде всего, с тем, что «зерно из Украины больше нельзя вывезти». «25 млн тонн зерна сейчас блокировано в украинских портах, в первую очередь, в Одессе», — сказала Бербок. Министр указала на то, что оно особенно востребовано в странах Африки и Ближнего Востока.

«В этой связи мы вместе сегодня обсудим, как можем деблокировать блокаду зерна, которую осуществляет Россия, и вывезти его», — сказала она.

Бербок отметила, что продовольственный кризис усугубляется глобальными климатическими изменениями. Причем она обвинила Москву в том, что РФ использует ситуацию на Украине для «внесения раскола в мировое сообщество». «Именно этому мы, министры G7, противостоим», — утверждала глава МИД ФРГ.