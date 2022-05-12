Турция призывает сохранять открытыми каналы диалога между Россией и Украиной с целью поиска путей мирного урегулирования противоречий в Черноморском регионе.

Соответствующий призыв был озвучен турецкой стороны на специальной сессии Совета ООН по правам человека по Украине.

«Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым, а также не приемлет нанесение ударов по украинской территории в нарушение Устава ООН», — заявили в постпредстве Турции при отделении ООН в Женеве.

В представительстве выразили обеспокоенность долгосрочными последствиями боев в Украине как для саомй этой страны, так и мира в целом. «Международное сообщество не в силах противостоять рискам подобного рода региональных и глобальных вызовов», — подчеркивается в сообщении.

При этом в постпредстве назвали ужасающими кадры из Киева, Бучи и Мариуполя. «Разделяем боль украинского народа. Нанесение ударов по ни в чем не повинным мирным жителям и гражданской инфраструктуре неприемлемо», — подчеркивается в сообщении.

В Анкаре призвали провести независимое расследование и привлечь к ответственности всех нацелен на мирное население. «Считаем, что каналы диалога должны оставаться открытыми для улучшения гуманитарной ситуации и достижения мирного решения. Турция продолжит усилия по обеспечению мира », — говорится в сообщении.