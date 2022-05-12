Санкции против России не принесут мира в Украину, они повлекут лишь энергетический, продовольственный и финансовый кризис в мире, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда Китая при ООН Дай Бин.

«Санкции не принесут мира, а только усилят рост цен, запустят продовольственный, энергетический и финансовый кризисы по всему миру. И дети всего мира будут страдать от последствий санкций», — сказал Дай Бин.

По его словам, Китай еще раз призывает стороны быть рациональными и проявлять сдержанность, преодолевать предубеждения и прилагать усилия для скорейшего разрешения кризиса на Украине.