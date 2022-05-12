Европейский союз продолжит оказывать поддержку созданию мира и безопасности в отношениях между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко в ходе приема, организованного представительством ЕС по случаю Дня Европы.

Михалко выразил надежду, что всеобъемлющий договор между Азербайджаном и ЕС будет подписан в ближайшем будущем.

Он отметил, что начало этого процесса заложил президент Совета ЕС Шарль Мишель в ходе прошедших ранее встреч между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.

«Наряду с этим, ЕС поддерживает Азербайджан в процессе разминирования и создании эффективных механизмов поддержки правительства. ЕС поддерживает мир и известен как площадка мира», — отметил дипломат.

Михалко также отметил сотрудничество с Азербайджаном в рамках «Восточного партнёрства».

«В связи с этим у нас есть проекты по цифровой трансформации и переходу на «зеленую» энергию. Европейские страны с нетерпением ждут новых проектов в Азербайджане. Этому способствуют создание перспективного проекта «Южный газовый коридор», а также большой потенциал страны в области альтернативной энергетики», — сказал Михалко.