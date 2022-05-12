Российские военные нанесли удар кассетными боеприпасами по селе Большая Костромка Днепропетровской области. В результате обстрела, согласно предварительным данным, есть погибший.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Днепропетровской областной прокуратуры.

«В результате обстрела разрушен объект энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, один человек погиб, есть раненые»,- пишет пресс-служба.

Отмечается, что еще вчера, россияне обстреливали окрестности села Украинка Криворожского района. На месте событий были обнаружены неразорвавшиеся ракеты с боеприпасами. Сейчас работают взрывотехники.

«Любые военные объекты на данной территории отсутствуют. Российские войска цинично уничтожают инфраструктуру Украины, нарушая гуманитарное международное право», — добавляет пресс-служба.

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Россияне также снова ударили ракетами по Кременчугскому НПЗ. При этом сообщают о взрывах в Полтавском районе.

Об этом заявил на глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

«Четыре «прилета» снова по Кременчугскому НПЗ. Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе. Детали позже. Не оставляем укрытия», — сообщил Лунин.

Информацию о взрывах в Полтавском районе также подтвердил мэр Полтавы Александр Мамай.

Российские войска также нанесли ракетный удар по Запорожью. Она упала в заповедной части острова Хортица.

Об этом сообщает Telegram-канал Запорожской областной военной администрации. Сообщается, что после падения ракеты возник пожар.

«После обследования территории поражения, никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено. По уточненной информации, жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.