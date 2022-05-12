Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы России Светлана Журова прокомментировал решение мэрии Москвы временно разрешить продажу спиртных напитков на стадионах.

«У нас это защищено законом. Просто так начать продавать алкоголь на стадионах нельзя. Если данная идея относится только к футболу, то тогда хоккеисты могут начать выражать недовольство. Запретили алкоголь, потому что народ очень много пьёт и достаточно было агрессии на стадионах», — цитирует Журову Sport24.