Поставки российского газа в Финляндию могут прекратиться в ближайшее время.

Об этом 12 мая со ссылкой на «ключевых политиков» сообщает газета Iltalehti. По данным издания, финское правительство получило информацию о том, что Россия может прекратить поставки топлива уже в пятницу, 13 мая. Ответить на прямой вопрос о вероятности такого сценария министр обороны Антти Кайкконен не решился.

«Я не могу подтвердить данные в этом формате. Известно, что в целом в Европе обсуждаются поставки газа из России на запад», — цитирует Кайкконена газета.

Издание отмечает, что такое решение со стороны РФ может быть принято в качестве «возмездия» за решение Финляндии вступить в состав НАТО. Как сообщал «ДП» ранее, о намерении присоединиться к военно-политическому блоку президент страны Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин сообщили 12 мая.