Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску вызвал в штаб-квартиру ведомства посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина. Причиной стала статья о Румынии и Североатлантическом альянсе, опубликованная на официальном сайте посольства РФ.

«В связи с публикацией посольством РФ в Бухаресте статьи под названием «О лае НАТО у границ России и главном источнике дезинформации в мире» министр иностранных дел Богдан Ауреску распорядился вызвать посла России в Бухаресте, Румыния Валерия Кузьмина в штаб-квартиру МИД», — сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.