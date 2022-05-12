Спутник засек российское судно, которое перевозило украденное на юге Украины зерно из Крыма в Сирию. Снимок публикует CNN.

Журналисты CNN идентифицировали судно как сухогруз «Матрос. 28 апреля судно было замечено в порту Севастополя, а 8 мая — в сирийской Латакии. Изначально «Матрос Позынич» направлялся в Александрию, но украинские власти предупредили Египет о том, что на борту судна краденое зерно, и от партии отказались.

Как утверждают журналисты CNN, «Матрос Позынич» — одно из трех российских судов, которое занимается торговлей украденным в Украине зерном.