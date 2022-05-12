«Газпром» подтвердил, что теперь ему запрещено использовать польский участок газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа. Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 12 мая, в Telegram-канале компании.

Как уточняется, указанный участок принадлежит компании EuRoPol GAZ, которая 11 мая была включена в список зарубежных компаний, в отношении которых российская сторона ввела ответные санкции. В связи с этим «Газпром» теперь не может совершать сделки и платежи в ее пользу, а следовательно, и задействовать находящийся в собственности EuRoPol GAZ участок газопровода для транспортировки российского топлива.

«Ранее польская сторона неоднократно нарушала права ПАО «Газпром» как акционера EuRoPol GAZ», — подчеркнул официальный представитель российской компании Сергей Куприянов, добавив, что 26 апреля «Газпром» был внесен в польский санкционной список, в результате чего лишился возможности получать дивиденды по акциям EuRoPol GAZ и осуществлять другие свои права.