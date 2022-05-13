Кельбаджар был в долголетней оккупации Армении и армяне никак не могут смириться с его потерей, продолжая периодически обстреливать ближайшие к линии соприкосновения населенные пункты этого района. Это еще и своеобразный намек армян на то, что если азербайджанские военные предпримут какие-либо действия по зачистке от сепаратистов зоны ответственности российских миротворцев, то Азербайджану «достанется» с этой стороны. Важно, что у армян нет никаких тактических преимуществ в этом вопросе и они не способны добиться чего-либо в данном направлении. Об этом Minval.az заявил военный эксперт Узеир Джафаров.

Наше командование, по словам эксперта, прекрасно осведомлено о тех точках, откуда следует ждать провокаций со стороны Армении и потому дало задание азербайджанским военнослужащим — усилить бдительность на этих участках и предпринимать необходимые адекватные, упреждающие меры.

«К сожалению, подобные обстрелы я ожидаю и впредь, они вряд ли прекратятся в ближайшие время. Хотя, они не представляют какой-либо большой угрозы, силы слишком неравные. Важно, что у армян нет никаких тактических преимуществ. Кроме того, Азербайджан хорошо вооружен, располагает необходимой техникой и личный состав полностью укомплектован. А у Армении не хватает сил и средств», — отметил политолог.

Джафаров заявил, что в этом и вина командования Федеральной службы безопасности РФ, российских пограничников, которые охраняют армянскую границу.

«Они знают о провокациях армянской стороны, но к сожалению, ничего не делают, чтобы снизить напряженность», — подчеркнул эксперт.

Первое время азербайджанские военные, учитывая, что провокации исходят с территории Армении, были максимально сдержанными, но потом азербайджанское командование отдало приказ реагировать ответным огнем на поражение, в том числе, если присутствует угроза личного состава ВС Азербайджана, отметил эксперт.

Он считает, что не стоит ожидать каких-либо эффективных действий по разоружению сепаратистов в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе.

«К сожалению, по окончанию военной операции в Украине Россия настроена заняться возрождением сепаратизма в Карабахе. Сепаратистам даны большие обещания. Если российские миротворцы были бы заинтересованы в освобождении азербайджанской территории от незаконных армянских вооруженных формирований, то сделали бы это еще в 2020 году», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров