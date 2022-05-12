Трёхсторонняя встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении в Душанбе началась, сообщает представитель российского ведомства Мария Захарова.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Южный Кавказ превратился в зону мира, устойчивого развития, процветания», — заявил Лавров на встрече.

Он отметил, что РФ заинтересована в повышении доверия между сторонами и создании условий для полноценной армяно-азербайджанской нормализации.

«Я рассчитываю, что сегодняшняя встреча позволит продвинуться по пути, который был начертан нашими руководителями», — сказал он.

Также глава российского МИД поблагодарил коллег за то, что те приняли предложение «воспользоваться участием СМИД СНГ для проведения встречи на троих, что позволит продолжить совместную работу по мониторингу выполнения трёхсторонних заявлений», которые ранее были приняты на высшем уровне.

Байрамов отметил, в свою очередь, что встреча «является хорошей возможностью обсудить прогресс, который может быть достигнут». При этом он выразил сожаление в связи с тем, что «пока не удалось достичь прогресса в работе по открытию транспортных коммуникаций».

«Знаю, что контакты между коллегами продолжаются. И считаем, что есть хорошая перспектива, хорошая возможность добиться результата и исполнения трёхсторонних заявлений полностью», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

«В последнее время у нас были достаточно интенсивные контакты с точки зрения запуска процесса делимитации государственной границы. Считаю, что есть хорошие наработки, понимание с точки зрения состава и репрезентативности сторон в комиссии по вопросам делимитации, и также считаю, что в ближайшее время можно будет как минимум запустить данный процесс», – продолжил он.

«Со своей стороны мы готовы начать работу над мирным договором и считаем, что сегодняшняя встреча, продолжение контактов, положительно скажутся на продолжении дискуссии на эту тему», — сказал Байрамов.

Мирзоян в начале встречи отметил, что Армения была и остаётся привержена исполнению всех договорённостей и заявлений между лидерами трёх стран.

«Мы готовы продолжать все работы по действующим форматам: по открытию коммуникаций экономических инфраструктур в регионе, и по мирному договору или как его, наверное, правильнее назвать договор по нормализации отношений, установлению отношений и по решению всех остающихся проблем, включая гуманитарные, освобождению военнопленных и других проблем, которые остаются нерешенными», — сказал глава армянского МИД.

