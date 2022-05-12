Замкомандира полка «Азов» Святослав Паламар с позывным «Калина» заявил, что на заводе «Азовсталь» на сейчас находится 600 тяжелораненых военных Украины.

Он также вновь упрекнул украинскую власть в том, что она не пошла на необходимые шаги для спасения военных:

«Власть понимала, что мы можем попасть в окружение, и должна была принять все необходимые меры для создания логистического коридора для поставок… Такого приказа на выход у нас не было, был только приказ и он все еще есть: продолжать оборону и мы продолжаем оборону»

При всем этом ранее президент Владимир Зеленский, напомним, говорил, что украинские военные сами не захотели покидать Мариуполь.