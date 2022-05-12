Министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров провели встречу в Душанбе.

Лавров отметил, что их встреча проходит в тот период, когда российско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень, на уровень союзнического взаимодействия. По его словам, «любая возможность провести обзор ситуации, посмотреть, как выполняются конкретные задачи, которые поставлены президентами, весьма и весьма ценна».

Он также отметил, что в 2022 году страны отмечают 30-летие дипломатических отношений, «целый ряд очень красочных ярких мероприятий готовится, в ближайшее время должны подготовить к изданию сборник российско-азербайджанских документов».

Что касается экономического взаимодействия, то, как напомнил Лавров, две недели назад было очередное заседание в Баку: «Нам кажется, что оно было весьма и весьма полезным, чтобы двигаться в направлении всех решений наших руководителей».

«Рассчитываем, что во второй половине года удастся организовать очередной межрегиональный форум, который был свое время был инициирован президентом Алиевым, и у нас с тех пор 70 регионов участвуют в мероприятиях, которые в рамках этого форума организуются», — сказал российский министр.