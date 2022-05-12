Владимир Путин, начиная совещание по экономическим вопросам, заявил, что СССР победил в Великой Отечественной войне не только за счет фронтовых битв, но и за счет своей экономической мощи, сообщает РИА Новости.

«Мы недавно отмечали наш главный праздник – День Победы. И хочу напомнить, что она была достигнута не только в битвах на фронтах, но и за счет экономической мощи нашей страны, которая противостояла тогда промышленному потенциалу не одной Германии, а практически всей Европы, которую фашисты поработили», – заявил российский лидер.