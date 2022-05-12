Урожай зерновых в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы, что может стать рекордом за всю историю России, сообщил президент России Владимир Путин.

«В этом году ожидается хороший урожай. По оценкам специалистов, конечно, это предварительные оценки, но все-таки, сбор зерна может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы», — заявил президент на совещании по экономическим вопросам.

«Если так произойдет, а мы будет рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России. Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров, что очень важно для мировых продовольственных рынков», — подчеркнул Путин.

