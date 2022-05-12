Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в четверг встретился с делегацией во главе с начальником главного департамента разведки Минобороны Казахстана Сериком Изтлеуовым, сообщили в министерстве.

Приветствуя гостей, министр обороны сказал, что отношения между двумя странами основаны на прочной исторической основе и дружественных братских отношениях.

Генерал-полковник З.Гасанов проинформировал делегацию о работе, проделанной на освобожденных территориях.

Министр обороны также рассказал о реформах, проводимых в азербайджанской армии с учетом боевого опыта, полученного в Отечественной войне, и модели ВС Турции.

На встрече была подчеркнута важность проведения совместных учений для повышения профессионального уровня военнослужащих двух стран.

Гасанов и Изтлеуов также обсудили текущее состояние сотрудничества в области военного дела, военного образования и военной разведки, перспективы развития и другие вопросы, представляющих взаимный интерес.