13 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северный ветер днем сменится умеренным южным ветром.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит ночью 11-13° тепла, днем 18-22° тепла, в Баку ночью 11-13° тепла, днем 19-21° тепла. Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди с постепенным прекращением днем. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-14° тепла, днем 19-24° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла.