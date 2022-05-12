Москва вновь обозначает стремление включить в свой состав украинский Херсон. Но вот как именно это произойдет — ясности нет. Вначале в СМИ и социальных сетях активно обсуждали планы организовать в Херсона «референдум» по примеру того, что проходил в Донецке и Луганске, провозгласить «Херсонскую народную республику» и уже затем вступать в состав РФ. Но дальше утечек дело не продвинулось. Теперь же СМИ обсуждают новый план. Кирилл Стремоусов, «замглавы» созданной Россией «военно-гражданской администрации Херсонской области» (судя по всему, термин «военная комендатура» вызывает ненужные ассоциации) объявил, что эта самая «военно-гражданская администрация» намерена обратиться к Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав России, добавив, что это может произойти без референдума, простым указом президента РФ.

Эксперты, даже российские, уже отметили: законодательство РФ такого не предусматривает. Но будем реалистами: российское законодательство, как и международное право, включения в свой состав чужих территорий не предусматривает тем более. Да и внести изменения в законодательство РФ — задача не такая уж невыполнимая.

Другое дело, что озвученная Стремоусовым идея — это по определению «план В». Сам факт появления которого не оставляет сомнений: планы «донбасского сценария» и «референдума» в Херсоне пришлось пересматривать, и вряд ли потому, что аббревиатура новой «народной республики» получалась несколько двусмысленной. Москва, подберем самый нейтральный эпитет, столкнулась на «контролируемых территориях» со слишком сильным гражданским сопротивлением. Причем это восток Украины, который Кремль привык считать «промосковским».

Но и отказаться от планов «прихватизации Херсона» Москва тоже не может. И не только потому, что в результате своей «спецоперации» Кремль должен предъявить хоть какие-то территориальные приобретения. Херсон — первое звено сухопутного коридора в Крым. А еще — важный этап российской операции по захвату юга Украины, тех самых планов отрезать Украину от моря, «пробивать коридор» на Одессу и Николаев, деблокировать Приднестровье и т.д.

А вот о том, что в действительности стоит за этими планами, надо бы сказать особо. Тем более что на юге Украины сегодня решается судьба не только Украины.

Приднестровье, или, по-молдавски, Транснистрия —это не только коньяк «Белый аист» и завод в Тирасполе, где в «лихие девяностые» наладили выпуск магнитных мин, замаскированных под смятые жестяные баночки из-под пива — с их помощью в Москве взрывали автомобили в ходе «криминально-олигархических войн». Это еще и посёлок Колбасное с огромными складами боеприпасов. А создавали их…для советских военных частей, которые должны были прорываться через Балканы на северный берег проливов Босфор и Дарданеллы. Захват которых — главная «державная мечта» России еще со времен князя Олега. А место для таких военных складов, напомним еще раз, выбирается уж точно не по принципу «тут есть пара заброшенных сараев на пустыре».

Наконец, юг Украины — это еще и выход к дельте Дуная. Создать здесь мощную речную флотилию и в «день Х» подняться вверх по реке, до самой Вены, а если повезет, то и до Берлина — такие планы были в центре внимания советского командования еще накануне гитлеровского вторжения. Во всяком случае, за тот период, когда Бессарабия уже была включена в состав СССР, но гитлеровского нападения еще не произошло, на коротком отрезке дунайской дельты действительно создали мощную группировку речных кораблей, мониторов, плавающих артиллерийских батарей (а это прямой намёк на наступательные, а не оборонительные планы) и т.д. В 1944 году Дунайская флотилия действительно поднялась вверх по реке до самой Вены, «речники» принимали участие в штурме Берлина.

И хотя это, конечно, не прямое доказательство, изрядную пищу для размышлений дает и состоявшийся в Москве парад победы. В котором приняли участие 45 гвардейская Берлинская инженерная бригада и Берлинская зенитно-ракетная бригада. И вот все эти грандиозные планы «завязаны» сегодня на судьбу Херсона. Откуда Москве очень не хочется уходить так же, как из-под Сум или Чернигова. Вопрос лишь в том, что в таком случае отсюда, вполне возможно, придется уходить так же, как с острова Даманский. Который в конце концов все же пришлось передать Китаю.

Нурани, обозреватель Minval.az