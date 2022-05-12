Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил принудительно изъять активы Сбербанка России и ВЭБ. РФ в Украине.

Согласно решению СНБО от среды, 11 мая, утвержденному указом президента Украины, принудительно изымаются такие права российской собственности и ее резидентов, как 99,772644% акций Проминвестбанка, которые принадлежат госкорпорации развития «ВЭБ.РФ», а также 100% акций Международного резервного банка (ранее — Сбербанк), владельцем которых является Сбербанк России.

Изъятию подлежат также финансовые активы в виде прав требования долга «ВЭБ.РФ» к ПИБ на сумму в 0,93 млрд гривен и Сбербанка России к МР Банк на 14,9 млрд гривен.

Кроме того, будут изъяты другие финансовые активы «дочек» российских банков.

Исключением станут 3 млрд гривен МР Банка, направленные на удовлетворение требований его кредиторов.