Введенные Соединенными Штатами санкции вынуждают Россию использовать компьютерные чипы от посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике. Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо, которую цитирует Washington Post

«У нас есть сообщения от украинцев, что когда они находят российскую военную технику на земле, она заполнена полупроводниками, которые они достали из посудомоечных машин и холодильников»

В среду 11 мая Раймондо выстыпила на слушаниях в Сенате, отметив, что недавно она встречалась с премьер-министром Украины.

Отмечается, что история о полупроводниках исходила от украинских официальных лиц, которые рассказали, что, когда вскрывались захваченные российские танки, были обнаружены детали холодильников и коммерческого и промышленного оборудования, которые, по-видимому, заменяют другие недоступные компоненты.

В своем выступлении в Сенате Раймондо также указала на недавние сообщения о том, что два российских производителя танков были вынуждены приостановить производство из-за нехватки компонентов.