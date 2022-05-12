Украинские СМИ публикуют жуткие кадры из освобожденного села Степанки Харьковской области Украины.
По словам очевидцев, 27 марта россияне выстрелили из танка в жилой дом, убив сразу четырех человек.
Украинские СМИ публикуют жуткие кадры из освобожденного села Степанки Харьковской области Украины.
По словам очевидцев, 27 марта россияне выстрелили из танка в жилой дом, убив сразу четырех человек.
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