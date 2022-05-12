Администрация Байдена неофициально обратилась в Конгресс с просьбой одобрить новую оружейную сделку с Турцией.

Потенциально США смогут продать Турции передовое вооружение в виде управляемых ракет класса «воздух – воздух» AIM-9 Sidewinder и AIM-120 Amraam, радаров, а также электронику для модернизации турецких истребителей F-16, пишет The Wall Street Journal.

По мнению авторов WSJ, посредническая роль Анкары в войне в Украине, поставки «Байрактаров» и закрытие Босфора для военных кораблей РФ помогли восстановить испорченные отношения с Вашингтоном и могут подготовить почву для продажи F-16.

Официальные лица США, знакомые с запросом, заявили, что Белый дом мог использовать ракетную сделку для оценки уровня поддержки в Конгрессе отдельного предложения о продаже 40 новых F-16 Турции. Одни законодатели поддерживают контракт, надеясь, что он может помочь восстановить американо-турецкие отношения в области обороны, которые испортились после покупки Анкарой российской системы ПВО в 2017 году. Другие же против из-за связей Анкары с Москвой и опасений по поводу прав человека в Турции.

Продажа ракет AIM-9 Sidewinder и AIM-120 Amraam вместе с радарами и другим оборудованием, по оценкам, обойдется Турции более чем в $400 млн.

Пока что администрация Байдена направила неофициальный запрос ключевым лидерам обеих палат Конгресса. Если они одобрят продажу, будет официальный запрос к конгрессменам на сделку.