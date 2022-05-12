Пассажирский самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в аэропорту китайского города Чунцин.

Инцидент с авиалайнером, принадлежащим компании Tibet Airlines, произошел около 8:00 четверга.

Самолет выполнял рейс TV9833 из Чунцина в городской округ Ньингчи (Тибетский автономный район). Во время взлета он выехал за пределы ВПП, после чего у лайнера загорелась носовая часть фюзеляжа с левой стороны.

На борту самолета находились 113 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они были эвакуированы. Более 40 человек получили травмы и были госпитализированы.

Огонь удалось потушить достаточно быстро, аэропорт уже работает в штатном режиме.