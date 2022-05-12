Позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджара подверглись обстрелу.

Как сообщает Минобороны, вечером 11 мая подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении села Азизли и Юхары Шорджа Басаркечярского района государственной границы с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йухары Айрым и Зейлик Кяльбаджарского района.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные меры.

Потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет.

В настоящее время ситуация на указанном направлении стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений.