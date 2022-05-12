Эпидемия ожирения в Соединённых Штатах является сложной проблемой, которая оказывает глубокое влияние на национальную безопасность. Об этом пишет газета Daily Express со ссылкой на опрошенных ею экспертов.
В статье говорится, что ограничения по весу для американских военных зависят от пола, возраста и роста.
В свою очередь диетолог Медколледжа Университета Кентукки Сара Полис заявила о влиянии ожирения на состояние американских вооружённых сил.
«Это сложная проблема, которая оказывает глубокое влияние на национальную безопасность», — заявила она.
По словам Полис, из-за ожирения ограничивается число доступных новобранцев для армии США и уменьшается число кандидатов на повторный призыв.
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