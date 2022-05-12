Членство Украины в Европейском союзе только укрепит его. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе общения со студентами ведущих французских университетов 11 мая.

Зеленский прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о перспективе членства Украины в ЕС.

«Насколько я понял, он имел ввиду, что Украина заслуживает кандидатства, но членства нужно ждать. Я считаю, что слово «заслуживает» неправильное, потому что Украина уже давно все заслужила, – отметил президент. – Это двойное желание должно быть: Украины, которая хочет быть в ЕС, а также стран ЕС, которые должны хотеть видеть Украину в своей семье».

Украина, подчеркнул Зеленский, только укрепляет другие страны.

«Наша армия показала, какая она. Люди, мне кажется показывают, я думаю, вы их знаете: они все добрые, образованны очень-очень неплохо. […] Нельзя держать на постоянном расстоянии общество Украины – брать в ЕС или не брать», – добавил президент.