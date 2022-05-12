Афины выступают за диалог с Турцией. Об этом заявила президент Греции Катерина Сакелларопулу в эфире государственного телеканала Греции ERТ.

Греческий президент обратила внимание на то, что Турция и Греция являются двумя соседними странами.

«Мы пережили длительный период, полный мира и спокойствия. Соседи нуждаются друг в друге. Как мы видим, в последнее время у нас имели место непростые периоды в районе Мерич и Эгейском море. Считаю заявления Греции о диалоге очень позитивными. Мы хотим диалога. У нас должен быть диалог с соседями», — сказала Сакелларопулу.

По словам главы греческого государства, она почувствовал необходимость и желание посетить всю территорию Грецию после того, как вступила в свою должность.