Научные организации России и Азербайджана договорились укреплять взаимодействие при исследованиях каспийского региона, такое соглашение было подписано в Москве на полях Международной ассамблеи «Каспийский диалог».

Подписи под ним поставили представители Института географии Национальной академии наук Азербайджана, совета «Наука и инновации Каспия» (НИК) и Ассоциации поддержки развития технологий и научного сотрудничества в Каспийском регионе «Наука и инновации Каспия» (АНИК).

Как сообщает ТАСС, соглашение — бессрочное, оно вступает в силу с момента подписания.

Согласно документу, стороны планируют укрепить взаимодействие при развитии международного сотрудничества «в научно-технологической, инновационной и образовательной сферах между заинтересованными организациями» России, Азербайджана и других стран Каспийского региона, оказывать содействие «организации совместных исследований, изучению изменения климата и уровня Каспийского моря, экологического мониторинга Каспия в акваториях РФ и Азербайджана».

Соглашение подразумевает проведение регулярных консультаций, формирование экспертных групп, к работе в которых будет приглашаться «широкий круг учреждений из всех стран Каспия», издание информационно-аналитических материалов, развитие интернет-ресурсов и печатных изданий по вопросам научно-технологичную сотрудничества.

Стороны готовы взаимно оказывать содействие в проведении инновационных, экологических и деловых миссий, обмениваться информацией, справочными и аналитическими материалами.

В то же время, «каждая из сторон вправе прекратить действие соглашения с письменным уведомлением другой не менее чем за 30 дней до прекращения своего участия».