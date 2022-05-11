США не поддерживают независимость Тайваня и сохраняют приверженность политике единого Китая, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

«Хотел бы подчеркнуть: мы не поддерживаем независимость Тайваня и сохраняем приверженность политике единого Китая», — сказал Прайс в ходе регулярного брифинга. Американский дипломат подчеркнул, что политика Вашингтона в отношении острова «не претерпела изменений».

Вместе с тем, представитель госдепа напомнил, что США и Тайвань связывают «тесные, прочные отношения», которые во многом основываются на обоюдных интересах по поддержанию безопасности в азиатском регионе.