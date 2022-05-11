Суд не получил жалоб на решение об освобождении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, его должны освободить 12 мая, сообщили в пресс-службе Московского районного суда в Твери.

27 апреля суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Улюкаева и дал десять дней на обжалование решения. «При рассмотрении с учетом мнения участников процесса, которые не возражали по существу заявленных требований, суд пришел к выводу, что цели наказания, зафиксированные ст. 43 УК России, достигнуты, ходатайство было удовлетворено», — пояснили в пресс-службе суда.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Тверской области Владимир Паламарчук уточнил, что до вступления решения суда в силу Улюкаев будет находиться в колонии.