Украинское правительство разработало новое предложение по спасению военных, находящихся на территории завода «Азовсталь». Их планируют обменять на пленных российских солдат.

Об этом сказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

«В качестве первого шага, предложили россиянам такой обмен: мы вывозим наших тяжелораненых ребят с «Азовстали» по гуманитарному коридору. В то же время отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных», — рассказала министр.

Она подчеркнула, что правительство в данный момент прорабатывает разные варианты спасения военных.

«Ни один из них не идеален. Но мы ищем не идеальный вариант, а рабочий», — заявила министр.

Стоит заметить, что завод «Азовсталь» находится в окружении российских войск. Украинские военные держат оборону несмотря на превосходящие в несколько раз силы врага.