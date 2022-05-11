11 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора государственный секретарь США Энтони Блинкен передал поздравления по случаю 99-й годовщины со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. Он также отметил, что недавно послы Государственного департамента Соединенных Штатов, а также США в трех странах Южного Кавказа совершили визит в Азербайджан, в ходе которого были проведены плодотворные обсуждения.

Государственный секретарь США подчеркнул, что поддерживает переговоры, проводимые между Азербайджаном и Арменией, и заключение в этом контексте мирного соглашения, выразил надежду на то, что это внесет вклад в обеспечение устойчивого мира в регионе.

Энтони Блинкен также отметил, что США готовы оказать поддержку процессу делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией, открытию транспортных коммуникаций.

Глава государства поблагодарил за поздравления.

Президент Ильхам Алиев отметил, что армянская сторона приняла 5 принципов, представленных Азербайджаном для нормализации отношений с Арменией, и Азербайджан готов начать переговоры по мирному соглашению на основе этих принципов. Президент Ильхам Алиев также довел до внимания, что Азербайджан определился с составом национальной комиссии для скорейшего начала процесса делимитации и демаркации, и подчеркнул важность открытия транспортно-коммуникационных линий.

Стороны также коснулись вопросов, связанных с гуманитарной повесткой дня между Арменией и Азербайджаном.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены вопросы энергетической безопасности.

Во время беседы был проведен обмен мнениями о возможностях активизации диалога между нашими странами, процессе демократизации в Азербайджане, особо отмечена роль межправительственной комиссии в развитии двусторонних связей.