Российские войска нанесли по меньшей мере 18 ракетных ударов по частному сектору поселка Камышеваха Запорожской области. Об этом сообщает «Суспильне».

По информации председателя Камышеваской общины Юрия Карапетяна, в результате обстрела около 60 домов повреждено. Также один человек погиб, трое ранены.

«Около 14 часов обстреляли наш поселок. Несколько домов разбиты. Пожарные работают возле одного из них. Дома — без крыш, без окон. Воронка от взрыва, видны алюминиевые остатки от ракеты», — рассказал местный житель.

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Ракетному удару с вражеского самолета подвергся и Полтавский район. Обстрел подтвердил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Регион подвергся обстрелу в среду вечером. Детали удара, а также информацию о его жертвах и возможных разрушениях пока уточняются.

«Полтавский район. Ракетный удар с вражеского самолета. Выясняем детали о разрушениях и пострадавших», – говорится в сообщении.