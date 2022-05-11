Германия не собирается использовать российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом 11 мая на брифинге заявила представитель минэкономики Германии Анника Айнхорн.

По ее словам, немецкая сторона не будет эксплуатировать «СП – 2», даже несмотря на сокращение транзита российского газа через Украину.

«Трубопровод «Северный поток – 2″ после начала российской захватнической войны против Украины является, на самом деле, мертвым», – подчеркнула Айнхорн.

Она отметила, что «безопасность энергоснабжения в Германии сейчас гарантирована».

Представитель минэкономики Германии также уточнила, что немецкие газохранилища постоянно заполняются. Сейчас они заполнены на 38,6%.